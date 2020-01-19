Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-пользователи создали петицию с просьбой газифицировать Иркутск, Улан-Удэ и Читу, документ адресован президенту Владимиру Путину и новому премьер-министру Михаилу Мишустину. Обращение создано на сайте change.org.

Автор петиции Роман Берг пишет, что обращается к главе государства от имени многих жителей Читы в связи с крайне неблагоприятной экологической ситуацией. Столица Забайкалья входит в число населенных пунктов с наибольшими объемами выбросов в воздух и остро стоящей экологической проблемой.

– Решение проблемы с загрязнением воздуха, несомненно, требует комплексного подхода. На уровне правительства РФ и нашего региона разработаны и утверждены планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые вошли в федеральный и региональный проекты «Чистый воздух». Одним из важных мероприятий по выведению нашего города из экологического бедствия, по мнению жителей края, является газификация региона. В настоящее время правительством РФ решается вопрос поставки газа в Китай через Монголию. Однако, газопровод планируется провести, минуя Забайкальский край. Почему бы не пустить его через наш край, Иркутскую область и республику Бурятия? Обращаюсь к Вам, высшему должностному лицу нашего государства, с просьбой рассмотреть возможность газификации нашего региона. Газификация не только позволит улучшить экологическую ситуацию, но и создаст благоприятные экономические и технические предпосылки для повышения благосостояния населения, будет способствовать снижению уровня социальной напряжённости в нашем депрессивном регионе, – говорится в документе.

Петиция существует четыре дня, и за это время ее подписали более 500 человек.