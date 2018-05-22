Инвалиды Приангарья с начала года получили 450 путевок на санаторно-курортное лечение

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала года более 450 путевок получили инвалиды Иркутской области на санаторно-курортное лечение.

Как сообщает пресс-служба Иркутского РО ФСС РФ, всего в 2018 году людям с ограниченными возможностями планируется закупить 3655 путевок, из них 506 для детей-инвалидов и сопровождающих лиц. За счет средств федерального бюджета на эти цели будет направлено более 99 млн рублей. Об этом 22 мая 2018 года сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации (ИРО ФСС РФ).

Иркутским региональным отделением проведены все необходимые конкурсные процедуры. 18 здравниц стали победителями, из них 11 – санатории Иркутской области: в Саянске «Восток-Улан» и «Кедр», в Братске «Юбилейный» и «Солнечный», в Иркутске «Курорт Ангара», в Шелехове «Реабилитационный центр Шелеховский», в Ангарске «Родник», в Усть-Илимске «Курорт Русь» и в Нижнеудинске «Истоки», а также санатории «Усолье», «Усть–Кут».

Серди победителей конкурса также здравницы Бурятии («Горячинск», «Саяны» и «Нилова-Пустынь»), Кисловодска, Пятигорска и Сочи.

С санаторием «Анапа», расположенном в Краснодарском крае, Иркутским РО также заключен государственный контракт для санаторно-курортного лечения людей с заболеваниями или травмами спинного мозга.

В ведомстве напоминают, что Иркутским РО сформирована единая по региону электронная очередь для получения путевок на санаторно-курортное лечение. Она формируется по дате подачи заявления. Узнать свою очередь можно на сайте Иркутского РО, введя свой СНИЛС.

Путевка на санаторно-курортное лечение выдается при условии:

1. Очереди по дате заявления;

2. Гражданин не отказался от соцпакета;

3. Действующая медицинская справка установленной формы № 070/У.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии регионального отделения Фонда по номеру 8(3952)25-96-10. Телефоны филиалов указаны на сайте Иркутского регионального отделения – r38.fss.ru, а также на бланке уведомления о поставке на учет. Отзывы о качестве предоставления услуг можно присылать на адрес электронной почты Иркутского регионального отделения Фонда Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .