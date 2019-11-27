Иркутск назван среди лидеров по качеству жизни

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск вошёл в ТОП-10 рейтинга качества жизни, подготовленного Финансовым университетом при правительстве РФ.

Согласно опросу, иркутяне высоко оценивают уровень развития культуры и образования, в также работу местной власти. При этом больше вызывает нарекание качество медицинского обслуживания. В целом Иркутск занимает седьмое место в рейтинге, опережая Севастополь, Уфу и Кемерово.

Лидерами названы Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Всего в рейтинге – 78 российских городов. Последние три места за Астраханью, Махачкалой и Улан-Удэ.