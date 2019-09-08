Иркутск оказался в «золотой середине» рейтинга безопасных городов

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск занял сотое место в рейтинге безопасных городов России. Всего в перечень вошло 200 населённых пунктов. Рейтинг составил портала недвижимости Domofond.ru.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,8 балла. Самым безопасным среди российских городов стал Ейск (Краснодарский край), а наименее безопасным – Шахты (Ростовская область). Жители Ейска оценили свой город на 8,6 балла, тогда как жители Шахт – лишь на 4,5. Иркутяне оценили свой город на 6,7 баллов.

Кстати, в рейтинг попал не только областной центр. Так, на 146 месте оказался Братск, а на 179 – Ангарск.

Для выявления этих результатов респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен».

Средняя оценка безопасности по стране за год выросла незначительно (на 0,1 балла) и составила 6,8 балла. Разрыв между максимальной (8,6) и минимальной (4,5) оценками составил 4,1 балла – это чуть меньше, чем в 2018 году (4,4 балла).