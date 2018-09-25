Иркутск в 2017 году посетили более 300 тысяч туристов

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2017 году Иркутск посетили более 300 тысяч туристов из регионов России и зарубежья. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Иркутске составляет около двух суток. Больше половины всех гостей города составляют граждане Китая (более 60%). На втором месте – туристы из Кореи, третье место занимают французы и немцы, четвертое – монголы, сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Соответствующий доклад вопросу развития туризма на территории города и.о. заммэра-председателя комитета социальной политики и культуры администрации областного центра Виталий Барышников представил на заседании постоянной комиссии гордумы по социальной политике. Среди приоритетов деятельности мэрии он назвал продвижение Иркутска как центра туристических коммуникаций на российском и международном туристических рынках, формирование городской среды, благоприятной для пребывания туристов, содействие формированию современных деловых коммуникаций через развитие «Информационно-туристской службы Иркутска».

Председатель комиссии, депутат думы Евгений Выговский подчеркнул важность продолжения той работы, которую ведет администрация Иркутска по повышению туристической привлекательности города, по повышению доходов бюджета за счет легализации туристской деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Всего на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике в сентябре было рассмотрено 11 вопросов. В том числе администрацией города были представлены предлагаемые изменения в ряд муниципальных программ, а также в решение Думы о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников.