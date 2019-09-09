Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск вошел в ТОП-20 городов России с самыми красивыми женщинами. Об этом сообщает пресс-служба туристического портала ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса, проведенного к Международному дню красоты.

Иркутск оказался на 17 месте списка и получил 3% голосов. На первом месте – Москва, за нее высказались 23% опрошенных. На втором месте – Санкт-Петербург и 10%. Затем идут Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по 6% каждый. За Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару отдали голоса 5% интернет-пользователей.

По мнению 4% участников опроса, самые красивые женщины живут в Краснодаре, Сочи, Омске и Уфе. За ними – Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь и 3% соответственно. За Севастополь и Ялту отдали по 2% голосов.

Стоит отметить, что участие в опросе приняли около 200 посетителей сайта.