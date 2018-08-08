Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область присоединится к Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД в мае. Об этом сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД.

С 14 по 20 мая 2018 года в Иркутской области пройдут дополнительные лекции, семинары и тренинги для жителей и гостей региона по вопросам ВИЧ-инфекции. Особое внимание уделят молодёжи и ключевым в отношении болезни группам населения. Для желающих организуют бесплатное и анонимное экспресс-тестирование и консультирование.

Выездные бригады Центра СПИД с профилактическими акциями посетят медицинские учреждения, предприятия энергетики, школы, техникумы, колледжи, училища и университеты, а также учреждения развлечений и торговли.

Помимо этого врачи и социальные работники Центра СПИД совместно с НКО проведут дополнительные лекции и забор крови для экспресс-анализов на ВИЧ в реабилитационных центрах для наркозависимых и в пунктах помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Основной точкой массового бесплатного анонимного тестирования и консультирования станет площадь у памятника Александру Третьему на набережной реки Ангары в Иркутске, где в каждый день акции будет работать мобильный пункт медицинского освидетельствования с 12.00 до 18.00.

Проводимые экспресс-тесты отличаются высокой степенью специфичности и чувствительности. Их результат можно будет узнать уже через 15-20 минут после прохождения.

Самым крупным событием акции в Иркутске станет участие людей в белых халатах и волонтёров в музыкальном фестивале «Музыка моего города» 19 мая на площади у ТРЦ «Модный квартал».