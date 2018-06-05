Иркутская область станет частью «Золотого кольца Сибири»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Русское географическое общество разрабатывает проект туристического познавательного маршрута «Золотое кольцо Сибири», в который войдут 12 регионов, в том числе и Иркутская область. Об этом 5 июня за круглым столом в Иркутске рассказала руководитель проекта, член Федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная. – Маршрут ориентирован, в первую очередь, на то, чтобы познакомить россиян, школьников с Сибирью. Каждый регион здесь представляет свои изюминки, всё, что есть важного, интересного, познавательного в регионе составит единый маршрут под общим названием «Сибирь», – рассказала она. В Иркутской области для включения в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири» Русскому географическому обществу были презентованы «Зелёная миля», 130 квартал и краеведческий музей в Иркутске, архитектурно-этнографический музей «Тальцы», остров Ольхон, Байкальский музей, нерпинарий в посёлке Листвянка Иркутского района и другие. Специалисты РГО дадут оценку всем предложенным вариантам. Сформировать маршрут планируется к концу 2018 года, но инвесторы уже проявляют интерес в нему, говорит Юлия Калюжная. Ведутся переговоры с Минтрансом о субсидировании авиарейсов и запуске скоростных поездов по пути сибирского «Золотого кольца». Максимальная продолжительность путешествия по Сибири составит 14 дней, в каждом из регионов туристам предложат посетить по два-три объекта. – Но вы сами знаете, что есть регионы с развитой туристической привлекательностью, есть с менее развитой. Основными объектами маршрута станут те места, которые уже готовы принимать туристов, имеют географическую, историческую, культурную ценность, гастрономию. В дальнейшем мы бы, конечно, хотели включить те объекты, которые сейчас в процессе создания, имеют высокую туристическую привлекательность, но, к примеру, транспортная логистика скудна, – говорит руководитель проекта. Маршрут может быть круглогодичным, но, в первую очередь, рассчитан на зиму и лето. Кстати, всю информацию о регионах, интересных местах и особенностях маршрута разместят на специальном портале, который будет переведён на английский и китайский языки. Там же у туристов будет возможность выбрать для себя и предложения от туроператоров в каждом из регионов-участников «Золотого кольца Сибири». Так, например, в Иркутской области предлагают обратить внимание на Тофаларию, хотя массового турпоток направлять по этому направлению не планируется. Активные путешествия в край оленеводов негативно повлияет на уникальность этого места, считают эксперты. Кстати, межрегиональный турмаршрут – это лишь одна часть проекта «Золотое кольцо Сибири». Вторая в большей степени ориентирована на школьников. Это так называемые «живые уроки», во время которых дети будут встречаться с российскими путешественниками. Сейчас активных покорителей просторов Земли насчитывается около 40, хотя большинство из них медийно не раскручены, как Фёдор Конюхов или Михаил Ефремов, говорит томский путешественник Евгений Ковалевский. Он отмечает, что сейчас незнание географии – общемировая тенденция, а в России это показал географический диктант. Современные школьники мало осведомлены и о первооткрывателях, и о нынешних путешественниках. Кроме того, нередко дети не в курсе даже об истории своего родного края. Эту ситуацию и призваны исправить «живые уроки», одобренные Минкультуры РФ и поддержанный Минобром. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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