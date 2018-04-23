Иркутская область – в числе худших по эффективности здравоохранения

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) составила рейтинг эффективности систем здравоохранения 85 регионов России за 2016 год. Иркутская область заняла в нем 83-е место, сообщает «Медвестник».

В десятке аутсайдеров также Свердловская область, Тверская область, республика Коми, Еврейская автономная область, республика Хакасия, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. Этим регионам необходимо самое пристальное внимание уделить вопросам охраны здоровья граждан, в том числе доступности и качеству медицинской помощи, говорят эксперты.

Вместе с тем, они отмечают, что Иркутская область относится к числе тех субъектов РФ, которые по уровню финансирования здравоохранения и экономическому положению точно могли бы добиться лучших результатов.

Между тем, напомним, уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко недавно заявил о сознательном и плановом недофинансировании региональной программы гарантии бесплатной медицинской помощи. Он особенно подчеркнул, что именно эта программа не может существовать с дефицитным финансированием, ее необходимо обеспечивать средствами на 100%.