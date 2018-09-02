Иркутская область занимает второе место в СФО по числу зарегистрированных браков

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область занимает второе место в СФО по числу браков, зарегистрированных в первом полугодии 2018 года – за это время в регионе появилось 7 тысяч 318 новых семей. Опережает Приангарье только Красноярский край.

По данным Новосибирскстата, по числу разводов Иркутская область находится на четвертом месте в СФО после Красноярского края и Новосибирской и Кемеровской областей. В Приангарье за полгода распалось 5 тысяч 672 семьи. При этом на 100 браков в регионе приходится 78 разводов при среднем показателе по СФО 81. Больше всего разводов в пропорции к бракосочетаниям насчитывается в Алтайском крае 90 на 100, меньше всего – в Тыве: 38.

При этом по рождаемости Иркутская область в СФО на третьем месте после Красноярского края и Новосибирской области. За полгода в Приангарье родилось 15 тысяч 308 детей, что составляет 96,7% к уровню первого полугодия 2017 года.

Помимо новорожденных детей число жителей Приангарья за полгода пополнили 32 тысячи 382 мигранта, по этому показателю регион занял пятое место среди субъектов СФО. При этом покинуло Приангарье чуть более 34 тысяч человек, в результате миграционная убыль в области составила 1 тысяча 621 человек. По этому показателю Иркутская область на шестом месте в СФО. Самый высокий уровень миграционной убыли в округе пришелся на Омскую область – здесь она составила 5 тысяч 408 человек. При этом четыре субъекта СФО могут похвастаться миграционным приростом – это Новосибирская область, республики Алтай, Тыва и Хакасия.