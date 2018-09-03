Иркутская зоогалерея предлагает входные билеты в обмен на овощи

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея предлагает местным жителям получить входные билеты в обмен на овощи, ягоды и фрукты для животных.

Как сообщается на странице зоогалереи ВКонтакте, в честь праздника «День овощей», объявлена акция «Ответный подарок». Иркутянам предлагают привозить излишки со своего огорода или дачи и получать бесплатные пригласительные билеты в зоопарк. Зоогалерея готова принимать практически всё, что растёт на приусадебных участках:

кабачки/тыквы/патиссоны;

огурцы/помидоры/перцы;

морковь/свеклу (вместе с ботвой);

картофель (любого размера);

капуста/капустный лист;

арбузы/дыни;

ранетки;

ягоды (любые);

всё остальное, в любом количестве.

За один мешок корма обещают давать один билет, который стоит 350 рублей.

«Помогите пережить очередную зиму. Наши животные будут Вам очень благодарны», – пишет директор зоогалереи Людмила Ивушкина.