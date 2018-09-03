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04.09.2018

Иркутская зоогалерея предлагает входные билеты в обмен на овощи

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея предлагает местным жителям получить входные билеты в обмен на овощи, ягоды и фрукты для животных.

Как сообщается на странице зоогалереи ВКонтакте, в честь праздника «День овощей», объявлена акция «Ответный подарок». Иркутянам предлагают привозить излишки со своего огорода или дачи и получать бесплатные пригласительные билеты в зоопарк. Зоогалерея готова принимать практически всё, что растёт на приусадебных участках:

  • кабачки/тыквы/патиссоны;
  • огурцы/помидоры/перцы;
  • морковь/свеклу (вместе с ботвой);
  • картофель (любого размера);
  • капуста/капустный лист;
  • арбузы/дыни;
  • ранетки;
  • ягоды (любые);
  • всё остальное, в любом количестве.

За один мешок корма обещают давать один билет, который стоит 350 рублей.

«Помогите пережить очередную зиму. Наши животные будут Вам очень благодарны», – пишет директор зоогалереи Людмила Ивушкина.

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