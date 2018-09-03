|Общество
|04.09.2018
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Иркутская зоогалерея предлагает входные билеты в обмен на овощи
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Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея предлагает местным жителям получить входные билеты в обмен на овощи, ягоды и фрукты для животных.
Как сообщается на странице зоогалереи ВКонтакте, в честь праздника «День овощей», объявлена акция «Ответный подарок». Иркутянам предлагают привозить излишки со своего огорода или дачи и получать бесплатные пригласительные билеты в зоопарк. Зоогалерея готова принимать практически всё, что растёт на приусадебных участках:
За один мешок корма обещают давать один билет, который стоит 350 рублей.
«Помогите пережить очередную зиму. Наши животные будут Вам очень благодарны», – пишет директор зоогалереи Людмила Ивушкина.
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