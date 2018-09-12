|Общество
|13.09.2018
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Иркутские белорусы приглашают на традиционный осенний праздник «Дожинки»
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Баяндаевский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские белорусы приглашают жителей Прингарья 15 сентября на традиционный праздник «Дожинки».
Как сообщают организаторы – Иркутский белорусский клуб «Кривичи», этот красивый и запоминающийся праздник посвящён окончанию уборки урожая зерновых.
В программе праздника:
Новшеством «Дожинок» в этом году станет «Традиционный белорусский обед в поле» Такие обеды предки брали с собой, когда шли на работы далеко от дома. Кроме этого, прямо на поле, на костре будут приготовлены традиционное белорусское блюдо «сыта» и белорусский травяной чай "звар".
КОНТАКТЫ:
Отъезд из Иркутска от стоянки возле фонтана со стороны Дворца спорта в 10 часов 15 сентября 2018года. Сбор в 9.30 в офисе «Кривичей» по адресу: ул. Ленина, д. 54, каб. 8.
Праздник состоится в поле фермерского хозяйства, которое находится недалеко от белорусского села Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области, в 130 км от Иркутска.
Начало обряда «Дожинки-2018» в 13 часов. Праздник рассчитан на три часа. Прибытие обратно в Иркутск в 19 часов.
Организационный сбор: 600рублей с одного человека, кто едет на организованном автобусе; 400 рублей с человека, кто едет на своей машине, дети до 10 лет бесплатно.
По любым уточняющим вопросам звоните по тел.: 8-902-170-68-30, Олег Рудаков.
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