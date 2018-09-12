Иркутские белорусы приглашают на традиционный осенний праздник «Дожинки»

Баяндаевский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские белорусы приглашают жителей Прингарья 15 сентября на традиционный праздник «Дожинки».

Как сообщают организаторы – Иркутский белорусский клуб «Кривичи», этот красивый и запоминающийся праздник посвящён окончанию уборки урожая зерновых.

В программе праздника:

всех девушек и женщин обучат жать серпом пшеницу, так как это делали предки на протяжении двух тысяч лет;

будет проведён обряд благодарности Земле-Кормилице;

будут вместе собирать главный «Сноп-Гаспадар»;

гости услышат старинные «дажыначныя» песни и примут участие в обрядовых хороводах;

пройдёт мастер-класс по традиционным белорусским танцам.

Новшеством «Дожинок» в этом году станет «Традиционный белорусский обед в поле» Такие обеды предки брали с собой, когда шли на работы далеко от дома. Кроме этого, прямо на поле, на костре будут приготовлены традиционное белорусское блюдо «сыта» и белорусский травяной чай "звар".

КОНТАКТЫ:

Отъезд из Иркутска от стоянки возле фонтана со стороны Дворца спорта в 10 часов 15 сентября 2018года. Сбор в 9.30 в офисе «Кривичей» по адресу: ул. Ленина, д. 54, каб. 8.

Праздник состоится в поле фермерского хозяйства, которое находится недалеко от белорусского села Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области, в 130 км от Иркутска.

Начало обряда «Дожинки-2018» в 13 часов. Праздник рассчитан на три часа. Прибытие обратно в Иркутск в 19 часов.

Организационный сбор: 600рублей с одного человека, кто едет на организованном автобусе; 400 рублей с человека, кто едет на своей машине, дети до 10 лет бесплатно.

По любым уточняющим вопросам звоните по тел.: 8-902-170-68-30, Олег Рудаков.