Иркутские микрохирурги спасли братчанину три пальца руки

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Микрохирурги Иркутской областной клинической больницы успешно выполнили реплантацию трёх пальцев одновременно. Подобная операция проводилась в Приангарье впервые, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи спасли три пальца жителю Братска, который получил травму левой кисти циркулярной пилой на производстве. Из-за полученного повреждения произошла ампутация трёх пальцев на уровне основных фаланг. После случившегося пациент был доставлен в медицинскую организацию Братска, где ему оказали первую помощь. Затем мужчину направили в микрохирургическое отделение Иркутской областной клинической больницы.

Временной промежуток с момента от начала травмы до оказания специализированной помощи составил 12 часов из-за длительной транспортировки, сомнительных условий консервации, а также высокой температуры воздуха.

– Эти обстоятельства, а также количество ампутированных фрагментов были не в пользу выполнения реконструктивной операции по реплантации. Однако учитывая молодой возраст пациента, врачи приняли решение о попытке реплантировать утраченные фрагменты, – рассказали в Минздраве Иркутской области.

Операцию проводили врач-микрохирург, врач-пластический хирург Павел Кошиков и анестезиолог Алексей Максимов, операционная медсестра Екатерина Землянко, медсестра-анестезист Оксана Чупрова, дежурная медсестра Наталья Амокова, операционная санитарка Ольга Никитович.

Операция, длившаяся более 10 часов, проводилась под оптическим увеличением: шовным материалом сшивались мелкие сосуды и нервы диаметром меньше одного миллиметра нитью размером тоньше человеческого волоса.

Слаженная и оперативная работа дежурных микрохирургической бригады, а также диагностической и анестезиологической служб Иркутской областной клинической больницы позволили успешно провести операцию по восстановлению утраченных фрагментов кисти. В результате все три пальца пациента были спасены и успешно прижились.

Сейчас врачи продолжают отказывать медицинскую помощь пациенту: ему предстоит ещё одна операция и длительная реабилитация в условиях стационара микрохирургического отделения.