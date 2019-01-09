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09.01.2019

Иркутский двукратный паралимпийский чемпион Сергей Ходаков ушёл из жизни 8 января

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Двукратный паралимпийский чемпион, почётный гражданин Иркутской области Сергей Ходаков после продолжительной болезни ушел из жизни 8 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Сергей Ходаков – известный легкоатлет, рекордсмен, единственный в Иркутской области двукратный паралимпийский чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр. Он являлся заслуженным мастером спорта по спорту слепых, членом Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых». За выдающиеся спортивные достижения был награжден Орденом Дружбы. В течение семи лет был бессменным знаменосцем сборной России на международных соревнованиях.

Сергей Ходаков внёс огромный вклад в развитие паралимпийского спорта в Иркутской области. Особое внимание уделял популяризации физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, вопросам адаптации и реабилитации посредством спорта инвалидов по зрению. Своим примером показывал молодежи, что благодаря трудолюбию, упорству и преданности своему делу, можно достичь многого в российском и мировом спорте.

Министерство спорта Иркутской области и спортивная общественность Приангарья скорбят и выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Ходакова. Это тяжёлая утрата для Иркутской области и России.

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