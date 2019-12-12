|Общество
|13.12.2019
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Иркутский зоопарк продает двух каймановых черепах
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Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк, ранее существовавший под названием «Иркутская зоогалерея», объявил о продаже двух каймановых черепах. Это связано с необходимостью оплатить счета за электроэнергию.
Как
По словам координатора зоопарка Людмилы Ивушкиной, декабрь для организации – всегда напряженный месяц по оплате коммунальных услуг. В этом году все осложняется тем, что зоопарк размещен в двух разных зданиях.