Иркутский зоопарк продает двух каймановых черепах

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк, ранее существовавший под названием «Иркутская зоогалерея», объявил о продаже двух каймановых черепах. Это связано с необходимостью оплатить счета за электроэнергию.

Как сообщается в паблике организации, пристраивать экзотических хищников планируется либо в другой зоопарк, либо «в ответственные, знающие руки». К слову, выручить за обоих животных предполагают около 50 тысяч рублей.

По словам координатора зоопарка Людмилы Ивушкиной, декабрь для организации – всегда напряженный месяц по оплате коммунальных услуг. В этом году все осложняется тем, что зоопарк размещен в двух разных зданиях.