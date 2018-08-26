Иркутский зоосад приглашает на инклюзивный фестиваль «Счастье для всех»

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде сегодня, 27 августа, с 13:00 до 15:30 пройдет благотворительный праздник, цель которого объединить и развлечь в едином праздничном пространстве детей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников.

Как отмечают в пресс-службе зоосада, животные – лучшие лекари. Они поднимают настроение, бескорыстно помогают каждому, кто к ним приходит, общение с ними положительно влияет на состояние человека. На этом празднике все дети смогут пообщаться с питомцами зоосада, погладить, покормить их, поиграть на контактной площадке, зарядиться положительным эмоциями и отличным настроением.

Также ребятишек будут развлекать фокусник, шоу мыльных пузырей, творческие коллективы нашего города, команда аниматоров. В беседке каждый сможет пройти мастер-класс по раскрашиванию камушков и научиться пальчиковой гимнастике.

Праздник становится традиционным, он проходит уже второй год. Все организаторы и выступающие сегодня работают на благотворительной основе, вход в зоосад на протяжении всего дня, для всех, также будет бесплатным.