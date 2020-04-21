Иркутскстат: к началу 2020 года жителей Приангарья стало меньше на 6570 человек

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За 2019 год число жителей Приангарья сократилось на 6570 человек (0,3%). На начало 2020 года в Приангарье насчитывалось 2 млн 391 тысяча 193 человека, из них 21,9% – в сельской местности (годом ранее – 21,3%), сообщает Иркутскстат.

Изменение численности населения было неравномерным: на селе – прирост на 2,9%, в городах и рабочих поселках – снижение на 1,1%. Однако почти весь сельский прирост и значительная часть городской убыли не связаны с переездами. Это результат административно-территориальных преобразований. Два райцентра – Балаганск и Усть-Уда – и Большой Луг в Шелеховском районе в декабре 2019 года в соответствии с законодательными актами Иркутской области утратили статус рабочих поселков, стали просто поселками, в результате чего их население теперь считается сельским. По словам аналитиков, это дает определенные преимущества местным жителям, которых там в общей сложности насчитывается 14 тысяч 429 человек.

– На законодательном уровне упразднены и отдельные опустевшие деревни. Однако «мертвые» деревеньки на карте Иркутской области все еще имеются. Предстоящая перепись населения покажет их точное количество. А по оперативным данным, только в Братском районе пять населенных пунктов не имеют права считаться таковыми, поскольку утратили всех своих жителей. И там же в селе Хахарей, поселках Хвойный, Чистый, Подвыездный осталось лишь по одному жителю, – говорят в Иркутскстате.

Снижение численности отмечалось в большинстве муниципальных образований, чаще – в пределах 1%. В ряде районов население сократилось на 1,2-1,7%. В Мамско-Чуйском районе произошло снижение на 2,5%, в Тулуне – на 3,9%.

Из 42 городских округов и муниципальных районов региона численное пополнение отмечено в 13 муниципальных образованиях, причем в половине случаев наряду с положительным итогом миграции обеспечен естественный прирост (новорожденных больше, чем умерших). Минимальный успех зафиксирован в Иркутске и Слюдянском районе (прибавка – 0,01-0,02%). Из городов положительный итог имеет также Саянск (+0,4%). Численный плюс сложился в Заларинском, Качугском, Шелеховском и в пяти районах УОБО – Аларском, Баяндаевском, Боханском, Осинском, Эхирит-Булагатском – с прибавкой на 0,1-0,8%. Традиционно благополучно складывается демографическая ситуация в Иркутском (+3,2%) и Ольхонском (+1,7%) районах.