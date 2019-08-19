Иркутскстат: каждый пятый житель Иркутской области – селянин

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проживает 2,4 миллиона человек, каждый пятый – житель сельской местности. На карте региона одна тысяча 470 сельских населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Из этого числа 200 деревень и поселков утратили свое население, либо близки к этому, там проживает не больше 10 человек. Больше всего погибающих сел в Тайшетском, Качугском, Киренском, Ольхонском, Братском, Куйтунском, Слюдянском и Черемховском районах.

Также Иркутскстат отмечает, что население региона сокращается. За 2018 год оно стало меньше на 0,2%, а жителей северных территорий убавилось на 1,4%. Основанная причина – миграция.

Самые точные сведения по количеству проживающих в Иркутской области будут готовы по итогам всероссийской переписи населения, которая назначена на октябрь 2020 года.

Уже сейчас, в рамках подготовки к ней, во всех субъектах работают регистраторы, на месте уточняя в каждом городе, поселке и деревне число индивидуальных и многоквартирных домов, иных жилых помещений (бытовок, вагончиков и т.д.), где живут люди. Со времени предыдущей переписи часть домов снесена по причине ветхости, появились новые строения, все это должно быть отмечено на карте, а затем в маршрутных листах переписчиков для обеспечения полноты учета населения.