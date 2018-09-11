Иркутскстат оценит условия жизни населения

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей России, с 15 по 29 сентября проведут комплексное наблюдение условий жизни населения. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Для проведения наблюдения в Иркутской области определены 945 домохозяйств, проживающих в областном центре, а также в Ангарске, Байкальске, Бодайбо, Братске, Железногорск-Илимском, Зиме, Нижнеудинске, Тайшете, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемхово, Шелехове, рабочих посёлках Магистральный Казачинско-Ленского района, Маркова Иркутского и Чунский Чунского районов.

Опрос будет проводиться также в посёлках Кежемский Братского района, Речушка Нижнеилимского района и Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, селах Казачье Боханского района, Мамоны Иркутского района, Харбатово Качугского района, Старый Акульшет Тайшетского района, Гурана Тулунского района, Новожилкино Усольского района.

Обследование проводится работниками Иркутскстата (интервьюерами), которые, в обязательном порядке должны предъявить паспорт и удостоверение Федеральной службы государственной статистики.

Подготовлены три вида анкет: одна – по домохозяйству в целом, вторая – по взрослым (от 15 лет и старше), третья – по детям в возрасте до 15 лет. Интервьюеры спросят об условиях жизни жителей области и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, повышение трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий, установлении и развитии культурных связей.

По результатам обследования планируется получить детальную информацию о фактических условиях проживания российских семей: о жилищных и бытовых условиях; об удовлетворенности потребностей населения в услугах образования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового обслуживания; о занятости и условиях труда; о социальном обеспечении и социальной защите; об использовании свободного времени.