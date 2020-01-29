Иркутян 10 февраля зовут в «Аистёнок» на дискуссию о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 10 февраля приглашают в театр кукол «Аистёнок» на дискуссию кочующего пространства Института человека «Хочешь поговорить об этом?». Предполагается побеседовать о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых.

Как сообщают организаторы, иркутский Центр независимых социальных исследований , мероприятие рассчитано на людей, которым интересна трансформация привычного театра: как тех, кто уже бывал на «недетских спектаклях», так и тех, кому это пока не приходило в голову.

– Театр кукол, может быть, еще больше, чем ТЮЗ, ассоциируется с детьми. Многие взрослые либо никогда не бывали в театре, либо приводят на спектакли детей, либо припоминают что-то из собственного детства. Но есть еще одна опция – прийти на взрослый кукольный спектакль. В понедельник – единственный театральный выходной – мы приглашаем всех театралов, почти театралов и совсем пока не театралов на дискуссию в «Аистёнок». Тот редкий случай, когда разговаривать в зрительном зале не только можно, но и нужно, – говорят организаторы.

В дискуссии примут участие директор театра Андрей Стрельцов и заместитель директора по работе со зрителями Маргарита Подкорытова. Вместе с ними участники обсудят спектакли, пространство, саму идею и логику работы с взрослой аудиторией.

Кстати, сейчас в репертуаре «Аистёнка» – три спектакля для взрослых: «Утиная охота. Сны Зилова», «Бетховен. Разговорные тетради» и «Старик и море» (премьера состоялась 29 ноября 2019 года).

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Байкальская, 32, театр кукол «Аистёнок». Начало в 19:00. Вход свободный.