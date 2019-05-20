Иркутян 25 мая зовут на фестиваль бууз

Интернет, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным Торгово-промышленной палаты РФ, по итогам прошлого года объем отечественного рынка букмекеров увеличился на 70%. Впрочем, это увеличение, скорее, носит хаотичный характер и практически не имеющий под собой какую-либо значимую экономическую основу, подчеркнули в подкомитете ТПП РФ по букмекерам и тотализаторам. То есть эксперты связывают такой скачок не с повышением производительности труда, бизнес-процессами, их автоматизацией и т.п., а в большей степени с влиянием агрессивной маркетинговой политикой БК и, разумеется, футбольному Чемпионату-2018.