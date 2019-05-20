|Общество
|20.05.2019
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Иркутян 25 мая зовут на фестиваль бууз
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Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая на площадке 130 квартала напротив ресторана «Мамай» пройдет городской фестиваль байкальских бууз.
Как сообщают организаторы, цель мероприятия – популяризировать байкальскую кухню и привлечь внимание иркутян и гостей города к ее многообразию.
В развлекательной программе значатся выставка-продажа этнической посуды от студии «Домбо», мастер-классы по каллиграфии, приготовлению байкальских коктейлей, лепке сладких и традиционных бууз, аквагрим, конкурс по скоростной лепке бууз, лотерея, а также интерактивы и розыгрыши на площадке перед рестораном «Мамай».
Вечером перед гостями выступят ансамбль «Улалзай» и группа «SHONO».
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