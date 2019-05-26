Иркутян приглашают на инклюзивный фестиваль в Иркутский зоосад

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 27 мая с 12:00 до 18:00 пройдет благотворительный праздник – инклюзивный фестиваль «Счастье для всех».

Как сообщает пресс-служба зоосада, праздник проводится в рамках проекта «Социальной реабилитации и адаптации детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью зоотерапии» при поддержке при поддержке администрации Иркутска и Фонда президентских грантов.

Организаторы в едином праздничном пространстве планируют объединить детей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников. А также рассказать и показать родителям и педагогам особенных детей программу «Зоотерапия».

– Как известно, животные лучшие лекари. Они поднимают настроение, бескорыстно помогают каждому, кто к ним приходит, общение с ними положительно влияет на состояние человека, – считают в зоосаде. – На нашем празднике все дети смогут пообщаться с питомцами зоосада, погладить, покормить их, поиграть на контактной площадке, зарядиться положительным эмоциями и отличным настроением.

В течение всего дня ребят будут развлекать аниматоры и творческие коллективы. Для маленьких гостей организован аквагрим и творческие мастер-классы, мастер-класс по пальчиковой гимнастике. А также песочное шоу с трогательным мультфильмом про животных, шоу мыльных пузырей и многое другое ждет всех гостей на нашем празднике.