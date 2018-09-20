|Общество
|21.09.2018
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Иркутян приглашают на посадку деревьев для восстановления сгоревшего леса у деревни Куда
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Иркутский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В окрестностях деревни Куда в Иркутском районе 22 сентября состоится посадка более девяти тысяч саженцев сосны и лиственницы для восстановления сгоревшего четыре года назад леса.
Посадки организованы в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов «Посадилес» при поддержке регионального министерства лесного комплекса, Движения ЭКА и компании СПЛАТ, сообщает пресс-служба «Посадилес».
Для участия в посадках необходимо заполнить
Все, кто не сможет присоединиться лично, могут поддержать посадки онлайн на сайте PosadiLes.ru. Сервис вышлет фото и GPS координаты саженцев.
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