Иркутян приглашают на посадку деревьев для восстановления сгоревшего леса у деревни Куда

Иркутский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В окрестностях деревни Куда в Иркутском районе 22 сентября состоится посадка более девяти тысяч саженцев сосны и лиственницы для восстановления сгоревшего четыре года назад леса.

Посадки организованы в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов «Посадилес» при поддержке регионального министерства лесного комплекса, Движения ЭКА и компании СПЛАТ, сообщает пресс-служба «Посадилес».

Для участия в посадках необходимо заполнить анкету . До места посадки активистов будут доставлять автобусом, для них также будет организован обед и горячий чай.

Все, кто не сможет присоединиться лично, могут поддержать посадки онлайн на сайте PosadiLes.ru. Сервис вышлет фото и GPS координаты саженцев.