|Общество
|17.01.2020
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Иркутян приглашают на святочные гадания
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Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной Дом народного творчества 17 января приглашает на интерактивную программу «Святочные посиделки».
Её проведёт народный фольклорный ансамбль «Оберег», сообщает пресс-служба организации. В уютной, старинной усадьбе купца Курносова (отдел «Ремесленное подворье») гостей встретят радушная хозяйка с хозяином и познакомят с традициями проведения праздника, святочными персонажами, играми и народными бытовыми танцами сибиряков.
А молодые и незамужние девушки смогут принять участие в гадании на будущее и судьбу.
А 18 января Иркутский областной Дом народного творчества приглашает иркутян на молодёжные гадания «Святки». Вместе с фолк-группой «Зарев цвет» посетители узнают старые проверенные и современные способы узнать свою судьбу. В программе: подблюдные гадания, на валенке, на будущее (с выбором предмета).
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