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Общество
17.01.2020

Иркутян приглашают на святочные гадания

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной Дом народного творчества 17 января приглашает на интерактивную программу «Святочные посиделки».

Её проведёт народный фольклорный ансамбль «Оберег», сообщает пресс-служба организации. В уютной, старинной усадьбе купца Курносова (отдел «Ремесленное подворье») гостей встретят радушная хозяйка с хозяином и познакомят с традициями проведения праздника, святочными персонажами, играми и народными бытовыми танцами сибиряков.

А молодые и незамужние девушки смогут принять участие в гадании на будущее и судьбу.

А 18 января Иркутский областной Дом народного творчества приглашает иркутян на молодёжные гадания «Святки». Вместе с фолк-группой «Зарев цвет» посетители узнают старые проверенные и современные способы узнать свою судьбу. В программе: подблюдные гадания, на валенке, на будущее (с выбором предмета).

КООРДИНАТЫ:

  • Начало мероприятий – в 18.00.
  • Место проведения: Иркутск, ул. 3-го Июля, 17 А (отдел «Ремесленное подворье»)

СПРАВКА:

  • Мероприятия пройдут в рамках культурно-просветительского проекта «ЭТНО-КВАРТАЛ». Он направлен на возрождение традиционных календарно-обрядовых праздников народов Иркутской области. Каждый месяц в течение 2020 года на территории 130-квартала Иркутска пройдут этнокультурные мероприятия.

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