Иркутян приглашают на выставку игрушек «Полицейский дядя Степа»

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В выставочном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 16 мая начала работать выставка благотворительного творческого конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа».

Всероссийская акция, инициатором которой стала полиция Приангарья, проводится уже шесть лет. На суд жюри в этом году представлено более 170 лучших работ, изготовленных жителями Приангарья.

Фото пресс-службы регионального ГУ МВД

Каждая игрушка отражает облик сотрудника полиции: сотрудника ГИБДД, участкового уполномоченного, следователя, оперативника, кинолога, эксперта-криминалиста, сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних и других профессий. Отдельная номинация в этом году посвящена 300-летию российской полиции. Экспонаты, отражающие исторический аспект деятельности полиции в разные этапы развития страны, представлены на отдельном стенде.

Как сообщает пресс-служба полиции, авторы выполнили свои поделки из различных материалов: текстиля, бумаги, дерева, пластилина и металла. В ближайшее время компетентное жюри благотворительного творческого конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа» определит победителей. Церемония их награждения состоится 28 мая в 12:00 в музее «Окно в Азию» на территории 130 квартала. Победителей и гостей мероприятия ждут подарки, а также праздничный концерт, подготовленный культурным центром ГУ МВД по Иркутской области.

После завершения выставки игрушки передадут воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, в том числе подшефных МВД, а также детям из малообеспеченных семей.

КООРДИНАТЫ:

Посетить выставку можно с 16 по 28 мая с 10:00 до 18:00, выходной – понедельник. Адрес экспозиционного центра «Окно в Азию»: Иркутск, 130 квартал, ул. 3-го Июля, 21А.