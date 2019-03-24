Иркутян приглашают на выставку редких и исчезающих растений «Спасенные редкости»

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Визит-центре Ботанического сада ИГУ 28 марта в 14.00 открывается выставка редких и исчезающих растений. Как сообщают в ботсаду, ее название «Спасенные редкости» – не случайно. Многие люди даже не задумываются над тем, сколько видов растений в мире находится под угрозой исчезновения, сколько из них исчезает ежегодно с лица Земли навсегда. Бездумное отношение к природе, алчность и жестокость приводят к непоправимым потерям. Предотвратить их призваны Ботанические сады, сотрудники которых сохраняют те виды растений, которым угрожает гибель в природной среде обитания, чтобы потом их можно было вновь вернуть в природу. Именно такие растения и будут представлены на выставке «Спасенные редкости» – более 50 видов из фондовой коллекции Ботанического сада ИГУ. Например, на выставке будет показана Ксаподия Спленденс, или золотая фуксия, родом из Мексики, которая полностью исчезла в природе после того, как ее среда обитания была занята сельскохозяйственными угодьями. На выставке можно будет увидеть южноафриканских эндемиков из коллекции видовых пеларгоний, собранной в партнерстве с иркутянкой Еленой Иогансон, увлеченным коллекционером этих уникальных растений. В этой коллекции имеется единственный представитель рода пеларгонии с острова Святой Елены с одревесневающим стволом и рифлеными кожистыми листьями. Другой оригинальный вид имеет происхождение с острова Мадагаскар. Высота взрослого растения достигает более двух метров, а нежные сиреневые цветки появляются только на верхушках почти голых стеблей этого гиганта. На выставке можно будет увидеть цветущие зонартики – гибридные новинки с участием редкой желтоцветковой видовой пеларгонии, мечтой многих цветоводов. В рамках выставки «Спасенные редкости» в Ботаническом саду ИГУ состоится цикл просветительских мероприятий: 30 марта, 12.00 – лекция «Родом из Африки». Читает коллекционер пеларгоний Елена Иогансон; 6 апреля, 12.00 – практическое занятие по посадке и уходу за сортовыми пеларгониями. Проводит сотрудник Ботанического сада ИГУ Снежана Калинович; 7 апреля, 12.00 – авторская экскурсия «Сохранить для будущего». Проводит куратор коллекции оранжерейных растений Ботанического сада ИГУ Сергей Калюжный; 14 апреля, 12.00 – лекция «Редкие растения Прибайкалья». Проводит сотрудник Ботанического сада ИГУ Снежана Калинович. Выставка будет работать всего две недели – с 28 марта по 14 апреля. Информация по тел: (3952) 41-34-76, 97-91-41. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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