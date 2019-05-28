Иркутян приглашают принять участие в акции «Ночь квестов»

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Ночь квестов» пройдет в Иркутске. Она состоится в ночь с 31 мая на 1 июня с 23.00 до 08.00.

Как сообщают организаторы, в это время в Иркутске и других 16 городах России лучшие квесты и перформансы страны распахнут свои двери гостям уже четвертый год подряд.

Мероприятие пройдет при поддержке крупнейшего агрегатора квестов в России – «Мира квестов».

Иркутск второй год подряд примет участие в акции, целью которой является привлечение внимания сторонников активного образа жизни к миру тайн и приключений, а также популяризация квестов в реальности. Помимо Иркутска, акция пройдет в Москве, Казани, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Перми, Омске, Сочи, Уфе, Туле и Саратове.

Главное отличие Ночи квестов-2019 от предыдущих заключается в том, что будет возможность не просто пройти квесты, перформансы и экшн-игры со скидками до 70%, но и поучаствовать в конкурсах и выиграть призы от «Мира квестов».

В этом году в рамках акции будет две номинации: «Самая активная команда» и «На квест в пижаме».

Кроме этого, у участников будет возможность отстоять честь своего города, так как по итогам «Ночи квестов» формируется рейтинг самых активных регионов.

СПРАВКА:

Впервые «Ночь квестов» прошла в апреле 2016 года в Москве и Перми, акция заинтересовала более 4 тысяч человек. В прошлом году в акции приняли участие 12 тысяч человек в 12 городах России.

Сейчас Россия – мировой лидер не только по количеству, но и по качеству квестов. Каждый день тысячи людей пытаются выбраться из комнаты, решая оригинальные загадки и головоломки. Сейчас в нашей стране работают почти пять тысяч квест-комнат, большинство из которых представлены на «Мире квестов», где пользователи могут выбрать квест, учитывая отзывы игроков, обзоры экспертов и прочие критерии: тематику, популярность или место проведения.

КОНТАКТЫ:

Более подробная информация об акции будет представлена

– на официальном сайте «Мира квестов» ;

– в социальной сети Facebook ;

– в социальной сети ВКонтакте .