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01.06.2018

Иркутян приглашают в краеведческий музей на выставку «Подводный мир»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 1 июня начинает работу выставка экзотических рыб «Подводный мир». На ней представлены морские и пресноводные рыбы со всех уголков земного шара – от Южной Америки до Японии.

Как сообщает пресс-служба музея, посетители увидят около сорока видов рыб, в том числе красную пиранью, оринокского сома, китайскую рыбу-дракона, мурен, карпов кои, полосатую крылатку и других интересных рыб. «Изюминкой» выставки является рифовая белоперая акула.

В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать об особенностях каждой из представленных рыб.

Стоимость билетов: взрослые – 350 рублей, дети от трех до 16 лет, студенты, пенсионеры – 250 рублей, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды первой и второй групп, дети до трех лет бесплатно; группы школьников и студентов от 10 человек – 200 рублей на человека, сопровождающий бесплатно.

Увидеть экзотических рыб можно до конца августа по адресу: 130-й квартал, ул. 3-го июля, 21Б, экспозиционный отдел «Окно в Азию». Телефоны для справок: 95-06-95; 259-821; 259-822.

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