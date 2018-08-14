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14.05.2018

Иркутян зовут на восстановление рощи на Синюшиной горе

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая пройдёт традиционная акция на особо охраняемой территории «Синюшина гора». Горожане высадят в роще саженцы сосен. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Подари планете жизнь».

Традиция сажать деревья родилась в 2012 году. В течение шести лет она проходила в Кайской роще, благодаря чему на сегодняшний день можно считать, что роща восстановлена. За это время было высажено 12,5 тысяч деревьев на территории 15 га, в посадках приняли участие более 4,4 тысяч человек.

В роще восстановлен растительный покров, разрослись кустарники, вернулись белки, появились ягоды, грибы, а главное шишки на высаженных соснах. Ещё остался небольшой участок, куда будут направлены две команды под руководством профессионалов.

КООРДИНАТЫ:

  • Для групп более 10 человек необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте https://www.ppjizn.ru/.
  • Контактные телефоны: 675-698, 8-964-279-34-29.
  • Сбор участников в 11.00 на автопарковке возле Реабилитационного центра для детей (улица Маршала Конева, 86, дополнительный ориентир – жилой дом по улице Маршала Конева, 78).

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