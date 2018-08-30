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31.08.2018

Иркутянам на День знаний обещают немного солнца

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Погода в Иркутской области 1 сентября будет переменчивой, но в южных районах региона, в том числе, в Иркутске ожидается чуть больше солнца, чем везде. Об этом 31 августа на пресс-конференции рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Местами температура воздуха в первые дни сентября может повышаться до +25 градусов, а вот с 4 по 9 сентября регион накроет холодный фронт из Арктики. В этот период днём будет не выше +11 градусов, а по ночам может холодать до нуля градусов. Стоит готовится в эти к дождям и сильным ветрам.

В целом среднемесячная температура воздуха в Иркутской области ожидается близкой к норме и составит +4,+9 градусов. По ночам в начале месяца будет ещё более или менее тепло, столбик термометра будет подниматься до +7,+12 градусов, а дальше преобладающими фоном будет +2,+7 градусов. Днём температура будет держаться на уровне +11,+16 градусов с потеплением местами до +18,+23 градусов. По осадкам прогнозы – около или больше нормы, больше всего дождей в западных, северных и верхнеленских районах области.

Кстати, как рассказала Юлия Янькова, за последние 20 лет холодных сентябрей почти не было. В большей мере температура в первый осенний месяц была близкой к норме.

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