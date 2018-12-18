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19.12.2018

Иркутяне попрощаются с Владимиром Соколовым 20 декабря

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Прощание с директором иркутского «Театра пилигримов» Владимиром Соколовым состоится 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Напомним, композитор, актёр и режиссёр Владимир Соколов ушёл из жизни 17 декабря после тяжёлой болезни.

Прощание с ним будет проходить с 13.00 до 14.00 в Князе-Владимирском храме Иркутска по адресу: улица Каштаковская, 52 (предместье Рабочее).

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