Иркутяне попрощаются с Владимиром Соколовым 20 декабря

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Прощание с директором иркутского «Театра пилигримов» Владимиром Соколовым состоится 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Напомним, композитор, актёр и режиссёр Владимир Соколов ушёл из жизни 17 декабря после тяжёлой болезни.

Прощание с ним будет проходить с 13.00 до 14.00 в Князе-Владимирском храме Иркутска по адресу: улица Каштаковская, 52 (предместье Рабочее).