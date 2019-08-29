Иркутяне посоревнуются в приготовлении самого экологичного блюда

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября планируют провести конкурс на приготовление самого экологичного блюда «Е-да». Об этом сообщают в благотворительном фонде «Подари планете жизнь».

К участию приглашают всех желающих – от любителей до профессионалов, от предприятий общественного питания до семейных кулинаров. Победитель получит Гран-при в 20 тысяч рублей.

На конкурсе «Е-да» проведёт мастер-класс Артур Мартиросян – один из лучших шеф-поваров Иркутска, бренд-шеф ресторана «Собрание Спешилова», президент «Товарищества ресторанного дела в Сибири».

Все участники конкурса «Е-да» имеют возможность получить знак международной организации «Slow Food» для маркировки и смогут подать заявку на включение местных блюд в международный каталог «Ковчег вкуса».

КООРДИНАТЫ:

Конкурс начнётся в 16.00 на острове «Юность» возле сцены «Ракушка», начало в 16.00.

Запись участников и положение о конкурсе: 8(3952) 58-20-58.