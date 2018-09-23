Из Иркутска за полгода уехали больше девяти тысяч человек

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В январе-июне 2018 года в Иркутск на постоянное жительство переехали 7,6 тысяч человек, уехали из города 9,6 тысячи человек. Об этом сообщается в отчёте о социально-экономическом развитии города по итогам первых шести месяцев 2018 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 7,7% и 5,8% соответственно. Миграционная убыль населения составила 2 тысячи 31 человек.

В первом полугодии 2018 года в Иркутске зарегистрировали 4 тысячи 263 новорождённых, что на 186 человек меньше, чем в том же периоде 2017 года. Число зарегистрированных умерших сократилось на 53 человека и составило 3 тысячи 417. Естественные прирост населения в Иркутске снизился на 133 человека.

Общий коэффициент рождаемости снизился с 14,4 до 13,8 человека на тысячу жителей, смертности – с 11,2 до 11 человек на тысячу жителей. Тенденция снижения рождаемости отмечена по всем регионам РФ и в целом по стране, сообщается в документах администрации Иркутска.

Случаев материнской смертности в отчетном периоде не зарегистрировано, число умерших детей до года на тысячу родившихся составил 5,8.

Напомним, к апрелю 2018 года число родившихся превысило число умерших на 372 человека, а миграционная убыль населения составила 128 человек.