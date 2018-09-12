Из Иркутской области с начала 2000-х годов уехали сто тысяч человек

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую область с 2001 по 2017 год покинули сто тысяч человек. Это больше, чем, например, сейчас проживает в Усть-Илимске, сообщает пресс-служба Иркутскстата. В ведомстве отмечают, что в Иркутской области с 1996 года наблюдается непрерывный отток населения, причем прослеживается тенденция увеличения миграционных потерь. За счёт превышения числа выбывших над прибывающими регион ежегодно теряет пять-семь тысяч человек. Немалую долю этих потерь, в разные годы – до трети и более, составляет молодёжь как наиболее мобильная часть населения. В общей численности жителей Иркутской области на долю молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет приходится 19%. – То есть в результате миграции ускоренно утрачиваем молодое поколение. В 2017 году нежелательная разница между числом покинувших регион и прибывших к нам молодых людей составила 1 тысячу 872 человека (в 2016 году – 2 тысячи 862 человека), – говорят в Иркутскстате. Действующая отчётность позволяет подробно проанализировать миграцию лиц старше 14 лет. За последние годы резко выросли потери за счёт выезда на учёбу. Это может объясняться возросшей возможностью учиться в любом вузе страны всем успешно сдавшим ЕГЭ, говорят аналитики. Отрицательный баланс прибытий-выбытий молодёжи по этой причине за 12 лет увеличился с 427 до 1 тысячи 568 человек. Немало молодых людей уезжает по личным, семейным причинам, но их значимость снизилась: в 2005 году убыль составила 1 тысячу 813 человек, в 2017 – 807 человек. Несколько выросла мотивация переезда в связи с работой, правда, потери и приобретения по этой причине невелики. – Но если раньше молодые люди чаще приезжали к нам работать, чем покидали область, то теперь наоборот. В 2005 году за счет миграции Иркутская область получила 17 новых молодых работников, в 2017-м лишилась 85 человек. А в целом (независимо от возраста) наблюдается обратная ситуация: трудовой миграционный минус изменился на плюс, – говорят в Иркутскстате. – Приятно отметить, что положительный результат даёт такая причина переезда, как возвращение после временного отсутствия. Однако это не компенсирует потерь из-за учебы, получив диплом, к родному порогу возвращаются не все. Образовательный уровень молодых мигрантов разный. Многие из них, меняя место жительства, забывают указать образование. Однако можно сделать вывод, что в результате миграции регион утрачивает часть интеллектуального потенциала. В минувшем году нежелательная разница между числом выбывших и прибывших молодых людей с высшим образованием составила 447 человек. Годовой отток молодёжи с неполным высшим образованием – 85 человек, со средним профессиональным – 199 человек. В минусе и по выпускникам полной и неполной средней школы. Небольшой миграционный прирост есть по тем, кто закончил четыре класса общей школы – 18 человек. Оперативная статистика не может учесть число лиц, покидающих регион без изменения прописки (регистрации) по месту жительства. Фактические потери могут оказаться больше. Точную численность земляков, в том числе молодежи, покажет предстоящая через два года Всероссийская перепись населения, говорят в Иркутскстате. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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