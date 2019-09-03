Клещевой энцефалит этим летом подхватили 52 жителя Иркутской области

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидсезона в Иркутской области зарегистрировали 14 тысяч 297 жалоб на укусы клещей. В 3400 случаях жертвами паразитов стали дети. Между тем, эти показатели на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исследовано за сезон 8668 клещей, из них заражено вирусом клещевого энцефалита – 1,2%, боррелиозом – 22%, другими клещевыми инфекциями– 7%. Лабораторно за сезон подтвержден диагноз клещевой энцефалит у 52 заболевших, клещевой боррелиоз – у 45.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на территории Приангарья отмечается снижение активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекций. Вместе с тем, сохраняется опасность пострадать от укуса клещей.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, телефон: 8 (3952) 333-445);

Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, телефон: 8 (3952) 22-01-15, режим работы с 9.00 до 17.00 часов, проводится лабораторное исследование клещей);

Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02);

Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78);

Братская районная больница (Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004);

Усть-Илимская городская поликлиника №1 (Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, телефон: 8 (39535) 7-07-07, 7-77-07).