|Общество
|03.09.2019
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Клещевой энцефалит этим летом подхватили 52 жителя Иркутской области
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Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидсезона в Иркутской области зарегистрировали 14 тысяч 297 жалоб на укусы клещей. В 3400 случаях жертвами паразитов стали дети. Между тем, эти показатели на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Исследовано за сезон 8668 клещей, из них заражено вирусом клещевого энцефалита – 1,2%, боррелиозом – 22%, другими клещевыми инфекциями– 7%. Лабораторно за сезон подтвержден диагноз клещевой энцефалит у 52 заболевших, клещевой боррелиоз – у 45.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на территории Приангарья отмечается снижение активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекций. Вместе с тем, сохраняется опасность пострадать от укуса клещей.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.