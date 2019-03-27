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28.03.2019

«Книгамарт» в Иркутске: как научиться «читать» свой город

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Оказывается, читать можно не только книги, но и города. Это помогает находить в каждом свои фишки и необычные места, по которым впоследствии можно устраивать экскурсии или краеведческие прогулки. О том, как «прочесть» Иркутск или любой другой город страны, рассказала московская писательница, автор проекта «Городское ралли» Хельга Патаки в рамках международного фестиваля «Книгамарт».

– Любую экскурсию или даже прогулку по городу нужно тщательно продумывать. В этом процессе всего 20% творчества, а 80% – подготовка и организация. Поэтому при должном желании и усилиях интересно преподнести свой город может любой желающий. Мы все режиссеры своей жизни, значит, заниматься режиссурой городского пространства тоже можем, – отметила Хельга Патаки.

Для этого есть свои правила и лайфхаки. Если все делать так, как советует Хельга Патаки, любой желающий сможет стать автором самой запоминающейся, самой интересной и нестандартной экскурсии. Первое, чем необходимо заняться – поискать новое в привычном.

– Выбираете район, где планируется экскурсия, и идете с блокнотом гулять. Обязательно в одиночку. Записываете любые мелочи, которые привлекают внимание: необычная лепнина, резные ставни, крутые архитектурные объекты. Все. Смотрите на место так, будто вы здесь впервые. Нужно быть «почемучкой», как в детстве. Пытаться узнать обо всем на свете, – раскрывает первый, самый важный секрет Хельга Патаки.

Потом нужно провести большую исследовательскую работу и выяснить, какую историю имеют все отмеченные объекты. Возможно, даже придется побывать в библиотеке и городском архиве. В этом Хельге Патаки, например, помогает ее команда. Затем из полученных знаний предстоит сформировать определенный образ реальности.

– Нужно показать город так, как видите его вы сами. Максимально творчески, без шаблонов и стереотипов. Еще нужно учитывать время года и время суток, чтобы понять, какие объекты лучше показывать в темноте, а какие красивее смотрятся в лучах закатного солнца. Важно создать «образ города», – продолжает писательница.

Организатору экскурсии требуется железная логика, умение общаться с людьми и, конечно же, твердая воля. Во время прогулок часто возникают разные непредвиденные обстоятельства, поэтому нужно уметь на них правильно и вовремя реагировать.

– Еще запомните, что люди покупают не тур, они покупают эмоции. Поэтому важно, чтобы после прогулки у гостей был эмоциональный отклик, – делает акцент Хельга Патаки.

Лайфхак последний – оставлять аудитории право самостоятельно принимать решения. Не нужно давать оценку тому или иному объекту. Задача экскурсовода – максимально подробно и интересно рассказать фактаж, а люди сами должны сделать выводы.

Кроме того, автор многих экскурсионных маршрутов по городам России отметила, что, затевая любую экскурсию, необходимо ответить на вопрос: «Чем буду удивлять?». Главная тайна любого мероприятия – каждую секунду участнику должно быть интересно, что будет дальше. Без этого не получится ничего.

Напомним, с 22 по 25 марта в Иркутске прошел международный книжный фестиваль «Книгамарт». Генеральный партнер события – Иркутская нефтяная компания.

По предварительным итогам мероприятие посетили больше шести тысяч человек в Иркутске и Черемхово. «Книгамарт» также пройдет 30 и 31 марта в Усолье-Сибирском и Ангарске.

Алина Майская, Телеинформ. Фото автора

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