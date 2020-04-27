Количество подтвержденных случаев коронавируса в Приангарье перевалило за сотню

Финляндия, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Финляндии из-за пандемии COVID-19 были закрыты все наземные азартные заведения, в том числе и букмекерские конторы. На днях игорная монопольная компания страны рассказала о доходности сегмента в период карантина. За это время прибыльность от гемблинга снизилась на 40%. Согласно статистике, пользователи наземных казино не спешат переходить на онлайн-сегмент. Пока действуют ограничения, валовой доход компании достиг 95 млн евро, хотя по прогнозам аналитиков должен был быть на 160 млн больше.