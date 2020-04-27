|Общество
|27.04.2020
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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Приангарье перевалило за сотню
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 27 апреля зарегистрирован 101 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональный оперштаб, количество смертей и выздоровлений не изменилось с выходных и составляет четыре и 25 случаев соответственно. Госпитализирован 71 человек, из них 14 – из обсерваторов. Еще один человек проходит лечение в Забайкальском крае.