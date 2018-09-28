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29.09.2018

«Комендантский час» в Иркутской области с 1 октября будет начинаться с 22:00

Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 октября 2018 года в соответствии с региональным законодательством так называемый «комендантский час» в Иркутской области будет начинаться с 22:00, а не с 23:00. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В соответствии с законодательным документом, несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей в общественных местах с 22:00 до 6:00. Этим же областным законом лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечения и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции.

В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения взрослых полиция устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности, что может повлечь наложение штрафов в размере от 300 до 500 рублей.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области совместно с другими компетентными органами будут регулярно проводить рейды по выявлению нарушений «комендантского часа». Кстати, с начала года уже сделано около 4,5 тысяч таких рейдов. В ходе них выявлено более пяти тысяч подростков, находившихся на улицах вне рамок «комендантского часа». В результате оштрафовали более 60% родителей и законных представителей этих детей.

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