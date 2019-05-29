Конкурс по лепке вареников и площадка здоровья – в Усольском районе готовятся к гастрономической ярмарке

Усольский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Гастрономическая ярмарка «Ай да еда!» пройдет 2 июня 2019 года в селе Мальта Усольского района вблизи скульптурной композиции «Мамонты». Праздник обещает развлечения для детей и взрослых и знакомство с гастрономическими возможностями Усольского района, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

Гостей ярмарки ждут выставка-продажа производителей молочной, мясной, хлебобулочной и сувенирной продукции Усольского района, площадка общественного питания, на которой будет представлена продукция предприятий местных производителей и концертная программа.

Кроме того, на ярмарке проведут презентацию продукции сельхозтоваропроизводителей Усольского района, выставку художественных работ, мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы, викторины.

Предусмотрена и площадка здоровья, где измерят основные физиологические показатели здоровья и дадут консультации диетолога. Среди участников пройдет конкурс на лучшее оформление выставочного павильона.

Интересным мероприятием в рамках события станет конкурс по лепке вареников. Победителя путем тайного голосования выберут гости гастрономической ярмарки.