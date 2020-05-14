Коронавирус в Иркутской области подтвердился ещё у 24 человек, трое пациентов умерли

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 15 мая коронавирус выявили еще у 24 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 499. Об этом сообщает оперштаб.

Сейчас госпитализированы 373 человека, из них 50 – из обсерваторов. Выздоровели 117 человек, это на 11 больше, чем днём ранее. Количество летальных случаев не изменилось – шесть. Ещё три человека, у которых был подтверждён коронавирус, скончались от болезней, не связанных с COVID-19.

Самое большое количество заболевших – в Иркутске, 287 случаев. В Усть-Куте – 71 подтверждённый случай, из них 69 – вахтовики, один человек контактный, один выздоровел. На третьем месте по распространённости коронавируса – Иркутский район, где зафиксировано 46 случаев. Выздоровели уже 10 человек, один человек приехал из Якутии, двое – из Москвы, 33 случая – контакты в Иркутске.

Также очаги заболевания зафиксированы в Ангарске, Усть-Илимске, Братске, Тайшете, Черемхово, Усолье-Сибирском, Бодайбо, Киренске, Куйтунском, Братском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Нижнеилимском, Усть-Удинском районах. В основном, люди заболевают после контакта с заражёнными.