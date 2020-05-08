Коронавирус в Иркутской области: за сутки ещё 20 человек попали в больницы, четверо выздоровели

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 11 мая общее число заболевших коронавирусом достигло 334. За сутки прирост составил 20 случаев, сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

Из общего числа 243 человека сейчас находятся под наблюдением врачей, в том числе 38 – из обсерваторов. Выздоровевших – 83 человека, за сутки их число увеличилось на четыре. Летальных случаев по-прежнему шесть.

Всего в Иркутской области коронавирус затронул 13 районов, самое большое число случаев наблюдается в Иркутске – 229. В основном это контактные случаи. Из завозных в областном центре – из Таиланда, Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Забайкалья и Камчатки. Также в трёх районах Иркутской области все заболевшие выздоровели. Это Нукутский, Аларский, Осинский районы.

Напомним, в Иркутской области действует режим самоизоляции. Вопрос об его продлении руководство региона примет по итогам майских праздников. Между тем, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло уже заявил, что режим самоизоляции, действующий до 11 мая, в сибирских регионах будет продлён.