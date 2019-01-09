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09.01.2019

Красный день календаря: какие праздничные выходные ждут иркутян в 2019 году?

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В России закончились длинные новогодние выходные. Следующие продолжительные дни отдыха иркутян, как и всех жителей страны, ожидают в марте. Об этом сообщается в документах правительства РФ.

В октябре 2018 года Кабмин утвердил постановление о переносе выходных дней, в котором отмечается, что выходные дни 5 и 6 января и 23 февраля, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, россияне на День защитника отечества будут отдыхать с 23 по 24 февраля. На Международный женский день в России выходными будут дни с 8 по 10 марта. В мае жителей страны ожидается пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, а также четырёхдневный отдых с 9 по 12 мая по случаю Дня Победы.

Также выходным будет 12 июня – День России, а в ноябре россияне будут отдыхать с 2 по 4 число, поскольку 4 ноября – День народного единства.

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