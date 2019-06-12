|Общество
|13.06.2019
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Кругосветные путешественники из Европы приземлились в Иркутске
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня приземлились семь самолетов, совершающих кругосветное путешествие. На них – группа авиаторов из Германии и Швейцарии.
Как сообщается на
Следующие остановки в России – Якутск и Анадырь. Далее авиаторы посетят несколько городов США и Канады. А затем через Гренландию и Исландию вернутся в Европу.
Все кругосветное турне должно занять полтора месяца. Ровно половину этого времени путешественники планируют потратить на Россию.