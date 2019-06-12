Кругосветные путешественники из Европы приземлились в Иркутске

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня приземлились семь самолетов, совершающих кругосветное путешествие. На них – группа авиаторов из Германии и Швейцарии.

Как сообщается на странице иркутского аэропорта в соцсети «Фэйсбук», некоторые из путешественников – семейные пары. Они вылетели из Баварии и уже успели побывать в польском Щитно, белорусском Минске и в российских Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. В Иркутске они пробудут три дня и отправятся дальше.

Следующие остановки в России – Якутск и Анадырь. Далее авиаторы посетят несколько городов США и Канады. А затем через Гренландию и Исландию вернутся в Европу.

Все кругосветное турне должно занять полтора месяца. Ровно половину этого времени путешественники планируют потратить на Россию.