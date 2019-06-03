Лето в Иркутской области началось со снегопада

Российская Федерация, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Старые добрые русские бани уже давно стали одной из самых значимых традиций целого народа, так что из обихода они уйдут ещё очень нескоро. Многие дачи даже в наши дни оборудованы банями, в которых можно расслабиться после тяжёлой трудовой недели и отлично провести тёплые летние выходные. Но сама по себе баня ничего не стоит без печи, которая и обеспечивает весь приятный жар. Давайте познакомимся с самыми простыми видами печей для бани.