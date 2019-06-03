|Общество
|03.06.2019
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Лето в Иркутской области началось со снегопада
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Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких районах Иркутской области 2 и 3 июня прошли снегопады. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Так, по информации из паблика «
На утро 3 июня мокрый снег прошел в Шелеховском и Слюдянском районах, припорошив Култукский тракт.
Между тем, напомним, согласно сообщениям синоптиков, хотя в Иркутской области и наступило календарное лето, заморозки все еще не исключаются. На начало этой недели метеорологи прогнозировали неустойчивую погоду с грозами, градом и сильным ветром.