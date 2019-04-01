МЧС предупреждает о снеге и метелях в ряде районов Приангарья

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 3 апреля в ряде районов ожидается снег, метель и сильный ветер.

Как предупреждает ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на данные УГМС, местами по области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, северо-западных, центральных районах 18-23 м/с. 4 апреля 13-18 м/с, метели.

При этом 3-5 апреля на дорогах Иркутска и области может быть гололедица и снежный накат. Водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. В МЧС рекомендуют принять меры личной безопасности, отказаться от походов в лавиноопасные места.

При возникновении чрезвычайных ситуаций рекомендуют немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101.