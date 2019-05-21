МЧС: в Иркутской области возможно задымление населенных пунктов

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за смены направления ветра возможно задымление некоторых населенных пунктов.

Напомним, на утро 22 мая на территории Иркутской области зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 3198 га.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, большинство лесных пожаров находятся глубоко в тайге на значительном удалении от поселений, на их тушении задействованы силы и средства министерства лесного комплекса региона. Однако семь из них расположено в пятикилометровой зоне удаления от населенных пунктов.

Такие очаги зарегистрированы в четырех километрах от поселка Савватеевка Ангарского городского округа, в пяти километрах от Корсуково Качугского района, в пяти километрах от деревни Буслайка Тулунского района, в трех километрах от поселка Ходарей Усольского района. Еще два пожара зафиксированы в Шелеховском районе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Моты и Трудный, а также недалеко от деревни Мото-Бодары Черемховского района.

Угрозы населенным пунктам не представляет ни один лесной пожар, отмечают в МЧС, однако, усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния. В связи с этим возможно незначительное задымление в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Шелехове и поселениях, находящихся в непосредственной близости от них.

– Центром управления в кризисных ситуациях Иркутской области разрабатываются модели возможного развития каждого лесного пожара и последствий от него, в том числе определяется направление распространения облака дыма в соответствии с прогнозом и розой ветров. На основе выстроенной модели происходит оповещение муниципалитетов и доведение информации до населения, – отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов.

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки усилится западный, юго-западный, днем по югу северо-западный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. В отдельных районах пройдут дожди, в северных районах – с грозами.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с возможным задымлением.