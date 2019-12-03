|Общество
|04.12.2019
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Медицинский поезд «Академик Федор Углов» в декабре 2019 года посетит девять станций
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Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 6 по 14 декабря осуществит очередную рабочую поездку. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В графике работы ПДКЦ запланированы остановки на следующих станциях:
6 декабря – ст. Заиграево,
7 декабря – ст. Новоильинский,
8 декабря – ст. Татаурово,
9 декабря – ст. Байкальск,
10 декабря – ст. Слюдянка-1,
11 декабря – ст. Андриановская,
12 декабря – ст. Подкаменная,
13 декабря – ст. Большой Луг,
14 декабря – ст. Мальта.
Медики будут оказывать помощь на станциях с 9:00 до 18:00. Направление в передвижной консультационно-диагностический центр можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения.
Медицинская помощь в ПКДЦ оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медпомощи.