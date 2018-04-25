Молодежная акция, посвященная Георгиевской ленточке, пройдет в Иркутске 4 мая

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодежная акция «Георгиевская ленточка – не аксессуар, а память поколений» пройдет в 130-м квартале 4 мая с 13.00 до 16.00.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, ее проводит молодежная мэрия города при поддержке городских властей.

В рамках акции пройдут историческая викторина, мастер-класс и другие мероприятия.

– Наша задача донести до общества памятное значение георгиевской ленты и объяснить, что не нужно её использовать как аксессуар, привязывать на дворники и колеса автомобиля, вплетать в волосы, использовать в качестве шнурков, – отметили организаторы.

Более подробную информацию об акции можно получить по тел. 89246076075 (Шишкина Светлана) и 89149587228 (Титова Ольга).