Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Мусульмане Иркутской области отмечают Курбан-Байрам, который в этом году проходит с 21 по 25 августа. В областном центре рано утром для молебна у мечети перекрыли улицу Карла Либкнехта, сообщили в администрации города.

Курбан-Байрам – самый большой исламский праздник, являющийся частью хаджа – мусульманского обряда паломничества в Мекку. Он начинается с рассветом утренней молитвой. Затем мусульмане отправляются на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу). После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это. Прежде чем барана режут, его валят на землю головой в сторону Мекки.

В жертву приносятся бараны, достигшие, по шафиитскому мазхабу, полного года (семи месяцев). Нельзя жертвовать хромых, слепых или больных животных и скот со сломанными рогами и поврежденными ушами. По классической традиции, треть мяса мусульманин берет для угощения своей семьи, треть дарит беднякам из числа соседей и родственников, а еще треть раздает в качестве милостыни.