На 21 апреля в Приангарье подтвержден коронавирус у 75 человек, 13 вылечились

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 21 апреля количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 75 человек. Скончались три человека с таким диагнозом, количество вылечившихся увеличилось до 13. Остальные, по данным оперштаба, госпитализированы.

Согласно карте распространения COVID-19 в Иркутской области, в Иркутске находятся 49 человек с этим диагнозом, в том числе девять – транзитные пассажиры в обсерваторе. В Иркутске выздоровели восемь человек, в Ангарске – трое, в Братском и Осинском районах – по одному человеку.

Всего инфицированные зарегистрированы в 11 муниципальных образованиях региона.